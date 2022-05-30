Донецк, , 16:33 — REGNUM О продвижении подразделений Народной милиции ДНР в сторону города Славянска сообщает 30 июня Штаб территориальной обороны республики.

Славянск занятый нацбатами Украины slavrada.gov.ua

Отметив, что на территории республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных установила, по состоянию на 30 июня, полный контроль над 222 населёнными пунктами, в том числе над сёлами Диброва и Старый Караван, Штаб сообщает следующее:

«Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска».

Напомним, Славянск (Донецкая область, Краматорский район) в апреле 2014 года перешёл под контроль ДНР. Однако в июне контроль над ним захватили ВСУ.

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