Москва, 30 мая 2022, 16:40 — REGNUM Проблема с церковными расколами на Украине решится сразу же, как только вся ее территория будет находиться под контролем российских войск. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.
«Решение о «самостоятельности» УПЦ МП было неизбежно, я говорил об этом раньше», — заявил публицист.
По мнению собеседника агентства, вопрос «самостоятельности» Украинской православной церкви решится сам собой по мере наступления ВС России и расширения контроля со стороны России над территорией Украины.
Напомним, что 27 мая состоялся «поместный Собор УПЦ МП», на котором было принято решение о «самостоятельности и независимости от Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ».