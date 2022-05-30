Москва, , 16:40 — REGNUM Проблема с церковными расколами на Украине решится сразу же, как только вся ее территория будет находиться под контролем российских войск. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

Молебен УПЦ КП Plokhish

«Решение о «самостоятельности» УПЦ МП было неизбежно, я говорил об этом раньше», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, вопрос «самостоятельности» Украинской православной церкви решится сам собой по мере наступления ВС России и расширения контроля со стороны России над территорией Украины.

Напомним, что 27 мая состоялся «поместный Собор УПЦ МП», на котором было принято решение о «самостоятельности и независимости от Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ».