Москва, 30 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Проблема с церковными расколами на Украине решится сразу же, как только вся ее территория будет находиться под контролем российских войск. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

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«Решение о «самостоятельности» УПЦ МП было неизбежно, яговорил об этом раньше», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, вопрос «самостоятельности» Украинской православной церкви решится сам собой по мере наступления ВС России и расширения контроля со стороны России над территорией Украины.

Напомним, что 27 мая состоялся «поместный Собор УПЦ МП», на котором было принято решение о «самостоятельности и независимости от Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ».