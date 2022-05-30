Москва, , 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совет безопасности (СБ) РФ нового руководителя МЧС Александра Куренкова.

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Соответствующий указ главы российского государства опубликован 30 мая на официальном сайте правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в тексте документа.

Указ об изменении состава Собеза России вступает в законную силу со дня его подписания.

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