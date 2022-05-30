Рязань, 30 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Административное здание управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области возведут на Московском шоссе в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе правительства региона.

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Строительство начали с закладки памятной капсулы. Необходимость нового здания вызвана тем, что региональное управление базируется на арендованных площадях. Площадь стройплощадки превышает 13,5 тысячи кв. м, здесь разместят городские налоговые инспекции, аппарат управления и Единый регистрационный центр, в котором будут обслуживаться все налогоплательщики региона.

Работы планируется осуществить за счёт средств федерального бюджета.