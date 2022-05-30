Москва, , 17:00 — REGNUM Число принятых Госдумой законов прямого действия растет, что говорит о повышении эффективности принимаемых решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В восьмом созыве выросло число законов прямого действия. Чем больше законов прямого действия, тем меньше подзаконных актов, значит, закон будет исполняться незамедлительно», — сказал Володин.

Он привел данные, в соответствии с которыми процент принятых законов прямого действия в седьмом созыве составлял 61,9%, в то время, как в отношении восьмого созыва эта цифра — 65,9%.

«Таким образом, показатель вырос на четыре процента: из 314 законов, принятых с 12 октября 2021 года, 207 — это законы прямого действия», отметил спикер Госдумы.

Он напомнил, что требование о сопровождении законопроектов проектами подзаконных актов было в прошлом созыве внесено в регламенты и Госдумы, и правительства.

«Это говорит о системном подходе, а значит, можно говорить о повышении эффективности принимаемых решений», — подчеркнул Володин.

В целом, по итогам 1 квартала 2022 года правительству требуется подготовить 603 подзаконных акта к 142 федеральным законам, сказал Володин.

«Из них подавляющее большинство — 516 (85,6%) относится к законам 2021−2022 годов. Только 87 (14,4%) нормативных правовых актов — к законам 2014−2020 годов», — уточнил он.

В этой связи Володин отметил работу правительства России. По сравнению с 1 кварталом 2020 года количество подзаконных актов в работе правительства сократилось на треть.

«Правительство разобрало завалы подзаконных актов, так же как ранее это сделала Госдума с законодательными инициативами», — констатировал Володин.

Спикер Госдумы отметил работу заместителя председателя правительства РФ, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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