Посёлок городского типа Синявино, Ленинградская область, 30 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Дорожники приступили к переустройству газопроводов, пересекающих федеральную дорогу Р-21 «Кола» вблизи поселка Синявино в Кировском районе Ленинградской области, чтобы ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» и расширить участок дороги, сообщили 30 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Трасса «Кола» в Ленобласти

Специалистам предстоит выполнить переустройство четырех ниток основных на Северо-Западе магистралей транспортировки газа: Грязовец — Ленинград и Северо-Европейского газопровода.

«Для расширения трассы на 56 — 57-м км с двух до четырех полос дорожники демонтируют существующие и уложат новые трубы и проведут ряд важных испытаний, — рассказали в пресс-службе дорожного управления. — Трубы будут помещены в специальные защитные футляры под насыпью автодороги, чтобы выдержать нагрузку транспортного потока на загруженной федеральной трассе».

Также в рамках контракта на участке выполнят переустройство линий электропередач, рекультивацию земель, благоустройство территории, высадку многолетних трав.

Добавим, что основные строительно-монтажные работы на этом объекте планируется выполнить до конца 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на другой популярной у автомобилистов федеральной трассе «Скандинавия» в Ленобласти, в части подъезда к Выборгу, дорожные рабочие приступили к обновлению асфальтового покрытия и благоустройству.