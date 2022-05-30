Элиста, 30 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Четыре студента Калмыцкого государственного университета попали в ДТП ранним утром 30 мая на участке трассы Элиста — Астрахань. Один человек погиб, за жизни трёх молодых людей борются врачи республиканской больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Калмыкии.

В реанимации

Прибывшие к месту дорожной аварии медики незамедлительно приступили к оказанию экстренной медицинской помощи. Трое участников ДТП находятся в реанимации, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.

Студентам оказывают всевозможную помощь.