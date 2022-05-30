Подгорица, , 16:17 — REGNUM По предварительным данным, общий объем внешней торговли Черногории за первые четыре месяца 2022 года составил 1,216 млрд евро, что свидетельствует о росте на 56,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает статистическое управление Монстат.

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Экспорт товаров составил 278,6 млн евро, а импорт 937,8 млн евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 105,2 процента, а импорт — на 46,7 процента.

«Покрытие импорта экспортом составило 29,7 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 21,2 процента», — говорится в сообщении статистического ведомства Монстат.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Швейцария (63,8 млн евро), Сербия (45,6 млн евро) и Босния и Герцеговина (43,5 млн евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (157,8 млн евро), Китай (91 млн евро) и Германия (75 млн евро).