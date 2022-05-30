Калуга, 30 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении трех сбытчиков наркотических средств, сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые в возрасте 39, 45 и 50 лет, действуя в составе организованной группы, делали тайники-«закладки» на улице Луначарского в Калуге. Затем через мобильное приложение они направляли руководителю организованной группы информацию о месте тайников и получали за это денежное вознаграждение. В августе 2021 года незаконная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками полиции. При задержании у злоумышленников изъято 20 свертков с героином общей массой свыше 12 грамм.

Все обвиняемые имеют непогашенные судимости за ранее совершенные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, и теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.