Челябинск, 30 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Уникальный инженерный комплекс «Аракс» будет представлен на выставке передовых технологий «Безопасный Урал», которая пройдёт в Челябинской области, сообщили 30 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Служебные автомобили

Этот уникальный комплекс «Аракс» предназначен для поиска и обезвреживания различных взрывоопасных устройств, представляющих угрозу для населения, сотрудников или объектов инфраструктуры.

В Росгвардии уточнили, что все элементы «АРАКСа» смонтированы в фургоне по типу FordTransit и на одноосном прицепе.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Безопасный Урал

Благодаря этому специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии могут оперативно прибывать на место обнаружения взрывного устройства, обнаруживать его, собирать всю доступную информацию и в итоге — производить обезвреживание.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области «АРАКС»

В состав комплекса входят десятки видов оборудования — от шанцевого инструмента до рентгеновских установок и взрывозащитных костюмов.

Добавим, что выставка «Безопасный Урал» начнёт работу 16 июня в городе Миассе. Организаторами являются Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Уральский округ Росгвардии и Автомобильный завод «Урал».