Тамбов, 30 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

30 мая был госпитализирован один пациент с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 867 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 577 пациентов, в том числе 37 — за последние сутки.

За весь период скончались 2411 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.