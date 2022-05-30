Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия») обратилась к генеральному прокурору России с просьбой проверить, содержатся ли русофобские высказывания в продаваемых на территории РФ книгах украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе администрации Ленинградской области.

President.gov.by Дмитрий Гордон

По словам депутата, после начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентным давлением, а против страны и ее граждан ведется полномасштабная информационная война.

«Одним из наиболее агрессивных русофобов, безусловно, является Дмитрий Гордон, против которого возбуждено уголовное дело по статьям 207.3, 282, 354 Уголовного Кодекса Российской Федерации», — указала в обращении Ольга Занко.

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В случае, если прокурорская проверка подтвердит факт нарушения закона, книги Гордона могут быть признаны судом экстремистскими. А после того, как решение вступит в законную силу, оно будет передано в Министерство юстиции, и вскоре материалы включат в федеральный список экстремистских материалов.

«Странная ситуация получается: авторы призывают к убийству российских граждан, и в то же самое время получают доход в нашей стране от продажи своих книг. Ни один русофоб не должен наживаться за счёт нашей страны. Может быть, есть смысл составить и реестр «русофобских авторов»? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения», — отмечает Ольга Занко.

Напомним, Дмитрий Гордон в апреле 2022 года включён в России в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Следственный комитет России объявил о возбуждении против Дмитрия Гордона уголовного дела за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия по возбуждению ненависти либо вражды, а также распространение фейков о российских военных. В частности, Гордон в эфире украинского телеканала призывал к нападению на Россию с применением ядерного оружия. Он также призывал уничтожать российских граждан и заявлял, что российские войска якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины.