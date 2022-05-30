Бишкек, , 16:11 — REGNUM Возле Дома правительства в столице Киргизии состоялся митинг предпринимателей, выступающих против обязательной установки кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 мая.

Бишкек Vmenkov

Участие в акции протеста принял более 50 человек, которые потребовали от правительства отказаться от принуждения коммерсантов к покупке кассовых машин, отменить обязательную сдачу счетов-фактур на каждом из этапов продвижения товаров и оставить им возможность работать по патентной системе.

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Митингующие владельцы коммерческих киосков и маленьких магазинов также потребовали встречи с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым, отказавшись беседовать с чиновниками меньшего ранга.

Через несколько часов к Белому дому подъехали несколько автобусов с милиционерами.

Правоохранители предупредили протестующих, что поскольку митинги в столице Киргизии сейчас находятся под запретом, то их скоро будут принудительно разгонять и задерживать. После этого коммерсанты прекратили акцию протеста и покинули территорию Дома правительства.

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