Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM В рамках борьбы с распространением наркотиков в Петербурге волонтёры Центра «Контакт» вышли на акцию «Синяя птица — безопасная территория». Корреспондент ИА REGNUM узнал, как с асфальта исчезают незаконные объявления о реализации запрещённых веществ.

Акция «Синяя птица — безопасная территория» в Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Акция против наркоторговли прошла в 18 районах Северной столицы. Волонтёры, вооружившись баллончиками с белой и синей краской, а также трафаретом в виде птицы с распахнутыми крыльями, закрашивали объявления на Дальневосточном проспекте в Невском районе, одном из пунктов общегородской акции.

«Акция «Синяя птица — безопасная территория» — это мероприятие, которое объединяет волонтёров всех 18 районов Санкт-Петербурга, то мероприятие, когда молодые ребята выходят на борьбу с незаконной рекламой психоактивных веществ, делают город чище от такой рекламы, делают город, в принципе, чище от незаконных веществ», — сообщил начальник Центра реализации профилактических программ и проектов Константин Пискун.

Глава Центра отметил, что в тех местах, где ранее «Синяя птица» уже заменяла опасную рекламу, объявления вновь не появлялись. Тем самым акция способствует созданию безопасной территории.

«Чем больше этих птиц наносится, тем меньше вообще места остаётся, где могли бы нехорошие люди что-либо незаконно нарисовать, нанести», — добавил Константин Пискун.

В рамках общегородской акции по ликвидации незаконных объявлений на улицы Петербурга вышли более сотни волонтёров. Первый подобный рейд состоялся в апреле 2022 года, тогда в нём приняли участие 203 волонтёра. Они закрасили 78 объявлений.