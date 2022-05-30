Соль-Илецк, Оренбургская область, 30 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В городе Соль-Илецке Оренбургской области курорт может открыться после 20 июня, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Солёные озёра».

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

«Ведут работы по ликвидации карстовых провалов и берегоукреплению. Если не помешают дожди, ориентировочно курорт начнёт работу после 20 июня», — отметили в администрации компании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за карстовых процессов на территории солерудника открытие курортного сезона в 2022 году оказалось под вопросом. Из-за угрозы образования провалов зона отдыха оказалась под запретом для туристов.