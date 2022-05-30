Астрахань, 30 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

30 мая выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 98 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 540 человека выписаны после курса лечения, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 6 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.