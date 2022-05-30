Москва, , 16:05 — REGNUM В ходе Евразийского экономического форума ассоциации электронной торговли стран-членов ЕАЭС подписали соглашение о создании Единой евразийской ассоциации интернет-торговли. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

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По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, новое объединение займётся разработкой правил для участников Евразийской ассоциации интернет-торговли на основе саморегулирования, а также защитой интересов граждан и предпринимателей в странах Евразийского экономического союза.

Он также отметил, что на фоне падения объемов внешней электронной торговли из-за введённых странами Запада ограничениями появляются новые возможности для развития этой отрасли во внутрисоюзных рамках.

«Однако существующее правовое регулирование на уровне ЕАЭС недостаточно точно учитывает специфику электронной торговли, а создание разнонаправленной национальной правовой базы в странах Союза может привести к возникновению взаимных барьеров. Выходом из сложившейся ситуации является предусмотренная разработка профильного «зонтичного» соглашения», — сказал Слепнёв.