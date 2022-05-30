Челябинск, , 16:04 — REGNUM Снаряд, представлявший опасность жизни и здоровью окружающих, найден в Челябинской области, сообщили 30 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Артиллеристский снаряд torange.biz

Снаряд найден в поле: о своей находке 28 мая сообщил житель Красноармейского района. На место оперативно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии.

Они определили, что найденный предмет — осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм с обломанным взрывателем, оставшимся на месте и прошедшим канал ствола.

«Находка представляла опасность жизни и здоровью окружающих, — сообщили в ведомстве. — С соблюдением мер предосторожности, находка была уничтожена».

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