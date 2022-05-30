Симферополь, 30 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Крымский мобильный оператор начал работу в Херсонской области. Об этом 30 мая в телеграм-канале сообщил заместитель председателя Совета министров РК Георгий Мурадов.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

«В Херсонской области начал работать крымский мобильный оператор», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму в эфир были выведены в эфир две новые новые базовые станции мобильной связи.