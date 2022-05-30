Ереван, , 16:01 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана 30 мая в ходе попыток протестующих прорваться в здание правительства Армении задержали 111 человек. Об этом журналистам сообщил замначальника управления МВД по связям с общественностью Эдгар Джаноян.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

«Сегодня перед правительственным зданием №3 111 участников акции протеста по подозрению в совершении хулиганства были подвергнуты приводу полицией», — сказал Джаноян.

Он добавил, что в ходе столкновений с протестующими трое правоохранителей были госпитализированы. Ранее в Ереванском государственном медицинском университете сообщили, что к ним поступили по двое пострадавших с каждой стороны.

Напомним, протестующие в Ереване в течение 30 мая несколько раз пытались прорваться в здание правительства. Они требовали, чтобы делегацию оппозиционных депутатов пустили внутрь для встречи с министрами. От глав ведомств хотели получить ответ, как они относятся к внешней политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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