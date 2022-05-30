Харьков, Украина, 30 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. «Выход» киевских боевиков к пограничному столбу, о котором они сообщили в середине мая, — это «постановка», которая стоила ВСУ четверых погибших и троих раненых. Об этом 30 мая сообщил уволенный глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как отметил экс-глава управления СБУ, все, о чем ранее якобы «врала российская пропаганда», оказалось правдой, так как в результате перформанса с пограничным столбом четыре украинских военных погибли и еще три получили ранения, а столб был брошен остальными военными ВСУ при бегстве.

«Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых «двухсотых» и троих «трехсотых» за такое выступление перед президентом», — написал в своем сообщении Дудин.

При этом в середине мая 2022 года в интернет была выложена видеозапись, на которой военные ВСУ притащили, как они утверждали, к границе Харьковской области с Россией пограничный столб и стали на фоне него фотографироваться. Затем они похвалились этим украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который, в свою очередь, их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области и извиниться перед его личным составом обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ранее уволенный глава управления СБУ региона Роман Дудин.