Москва, , 16:00 — REGNUM На стадионе московского футбольного клуба ЦСКА введение паспорта болельщика (Fan ID) состоится не раньше сезона 2023/24. Об этом 30 мая заявил журналистам генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Турникеты на входе в стадион Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«С 1 июля у нас не будет внедрена система Fan ID. По моим оценкам, на ЦСКА Fan ID внедрят не раньше сезона-2023/24», — сказал Бабаев.

Он добавил, что предполагается серьёзная реконструкция, на эти изменения потребуется соответствующее финансирование.

По его словам, Министерство спорта РФ проводит аудит инфраструктуры всех стадионов на предмет их соответствия использованию Fan ID.

Напомним, Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый, кто купил билет на матч. Закон о Fan ID подписал президент России Владимир Путин в декабре 2021 года, он вступит в силу 1 июня.

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