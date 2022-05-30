Москва, 30 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На стадионе московского футбольного клуба ЦСКА введение паспорта болельщика (Fan ID) состоится не раньше сезона 2023/24. Об этом 30 мая заявил журналистам генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Турникеты на входе в стадион

«С 1 июля у нас не будет внедрена система Fan ID. По моим оценкам, на ЦСКА Fan ID внедрят не раньше сезона-2023/24», — сказал Бабаев.

Он добавил, что предполагается серьёзная реконструкция, на эти изменения потребуется соответствующее финансирование.

По его словам, Министерство спорта РФ проводит аудит инфраструктуры всех стадионов на предмет их соответствия использованию Fan ID.

Напомним, Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый, кто купил билет на матч. Закон о Fan ID подписал президент России Владимир Путин в декабре 2021 года, он вступит в силу 1 июня.