Таллин, , 16:00 — REGNUM

Евро Avij

Средняя сумма расходов эстонского государства на одного прибывшего в страну украинского беженца в год составляет 7 590 евро. Об этом сообщило эстонское агентство BNS со ссылкой на действующий при парламенте страны Центр мониторинга развития.

К числу крупнейших связанных с беженцами расходов отнесены расходы на оказание публичных услуг, здравоохранение и прочие меры социальной защиты.

При этом средняя сумма доходов Эстонии от прибывшего украинца составляет 3 920 евро в ценах 2021 года. В основном, это доходы в госказну и местные органы власти от работающих или расходующих свои личные средства и сбережения украинцев.

Как отмечается в отчете центра «Долгосрочное влияние украинских беженцев на расходы и доходы эстонского государства», сколько еще продлится специальная военная операция РФ на Украине, прогнозировать трудно. По этой же причине трудно прогнозировать и то, сколько беженцев смогут вернуться из Эстонии на Украину и как быстро это произойдет.

«В этих условиях мы должны предпринять широкомасштабную деятельность по их интеграции, чтобы беженцы как можно лучше адаптировались к нашей ежедневной жизни и чтобы нагрузка на нашу социальную систему оставалась бы посильной», — говорится в документе.