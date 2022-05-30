Оренбург, , 15:58 — REGNUM В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. Должность заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству перестала быть вакантной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Назначение Orenburg-gov.ru

Пост занял Виталий Чижков. К работе в новом статусе он приступил 30 мая.

Ранее чиновник работал начальником управления дорожного хозяйства министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.