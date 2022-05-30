Москва, 30 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Россия дорожит дружбой и союзничеством с Казахстаном. Об этом 30 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном», — заявил Мишустин.

«Это особенно важно в нынешних непростых условиях, вызванных незаконными односторонними санкциями недружественных государств в отношении России», — подчеркнул он.