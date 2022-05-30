Ульяновск, , 15:56 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил пивоваренный завод компании АО «АБ ИнБев Эфес» и обсудил с руководством вопросы государственной поддержки системообразующих предприятий и риски регулирования отрасли на федеральном уровне. Ульяновский филиал является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, объём налоговых отчислений компании в бюджет области за 2021 год составил более 4 млрд рублей, а в первом квартале 2022 года увеличился на 41%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 30 мая.

Ячмень

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Предприятие имеет собственную агропрограмму по выращиванию и закупке пивоваренного ячменя и в полном объёме удовлетворяет свои потребности в солоде за счёт сырья, выращенного с участием ульяновских аграриев. За 2018−2021 годы среднегодовые объёмы закупки ячменя у сельхозпредприятий Ульяновской области выросли в десять раз, обеспечив дополнительный спрос и уровень занятости в отрасли, отмечают в компании.

В настоящее время на заводе трудятся 350 человек, при этом одно рабочее место на предприятии в Ульяновске создает 10−12 в смежных отраслях, в том числе у локальных поставщиков услуг, сырья и материалов.

По информации руководителя Корпорации развития региона Сергея Васина, в настоящее время предприятие функционирует в штатном режиме. Ведётся активная работа с инвесторами по определению перечня сырья и комплектующих, необходимых для нормального функционирования производства, выстраиванию новых логистических и производственных цепочек.

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