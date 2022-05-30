Донецк, 30 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 14:45 был открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что командование посылает в бой неподготовленных бойцов.