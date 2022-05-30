Рига, 30 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Наследием советских времен в Латвии являются не только памятники павшим воинам, но и огромное количество важнейших сооружений национальной экономики, зданий и транспортной инфраструктуры, объектов науки и культуры. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии».

Советская Латвия

Партия напомнила, что в Риге прошел марш местных националистов и их сторонников «За избавление от советского наследия» (Par atbrivosanos no padomju mantojuma), который получил поддержку властей.

«Сторонники избавления от памяти, от истории и от гражданского общества в нашей стране считают, что они уже победили? Только Пиррова победа мало кому приносит радости», — отметили в партии и объявили флешмоб «Советское наследие».

«Давайте покажем, что такое «советское наследие» в Латвии! Мы объявляем онлайн флешмоб — соберем вместе полный альбом объектов, против которых маршировали те, кто считает себя патриотами нашей страны», — говорится в сообщении.

Жителям Латвии предлагается публиковать фотографии нынешних объектов «советского наследия» с хэштегом #PadomjuMantojums

Читатели страницы партии активно откликнулись на предложение и уже опубликовали первые снимки, на которых присутствуют Рижская телебашня, здание Академии художеств, Вантовый мост в Риге, Рижская ГЭС, больница Гайльезерс и другие.