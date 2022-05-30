Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 30 мая, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже падает на 7,88%, до 61,44 рубля. Евро теряет 9,88%, откатываясь до 62,8 рубля за евро, заявил корреспонденту эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Усилия Центробанка РФ и экономического блока по сдерживанию укрепления рубля принесли лишь краткосрочный эффект.

Еще 27 мая падение национальной валюты забуксовало, а сегодня с утра рубль начал уверенно отыгрывать всё, что потерял в конце прошлой недели.

В пользу рубля продолжает играть значительный приток в страну валюты на фоне рекордно-высоких цен на углеводороды, металлы и продовольствие.

Кроме того, стало известно, что выплаты иностранным держателям российских гособлигаций будут производиться в рублях с последующей конвертацией и для этого уже создается необходимая инфраструктура, то есть вероятность технического дефолта практически исчезла.

Впрочем, сегодня налоговый период завершается, так что, возможно, дальнейшее укрепление рубля не будет столь интенсивным.

Кроме того, дорожающий рубль повышает вероятность того, что ЦБ РФ на очередном заседании 10 июня вновь резко снизит ставку», — пояснил эксперт.

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