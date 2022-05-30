Брянск, 30 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Провокаторы распространяют в социальных сетях и рассылают на электронные почты жителей «документ» о принудительной эвакуации жителей приграничных населённых пунктов Брянской области. Власти 30 мая опровергли фейковую новость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

monicore Эвакуация

В «постановлении» отмечается, что с Брянщины якобы «наносятся превентивные удары» по украинским Сумской и Черниговской областям. Пропагандисты предупреждают, что существует «высокая опасность частичного перемещения действий специальной военной операции на приграничную брянскую территорию». В связи с этим до 5 июня якобы будет проводиться принудительная эвакуация жителей приграничных населённых пунктов Брянской области, за отказ от которой грозят штрафом в размере 30 тысяч рублей.

«Украинские пропагандисты изготовили фальшивый документ. Его основная задача — распространить недостоверную информацию, которая может вызвать панику среди населения приграничных районов Брянской области. Будьте бдительны! Доверяйте только проверенным источникам информации!», — подчеркнули в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях жителей Брянской области призывали запасаться ГСМ и приглашали на «раздачу гуманитарной помощи».