Варшава, 30 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Из-за резкого роста цен на топливо в Польше жители страны все чаще выбирают для передвижения общественный транспорт или велосипеды. Об этом 30 мая сообщает Gazeta.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Цены на топливо растут, и все больше людей выбирают общественный транспорт или велосипед. Часть из них видит и другие причины, кроме экономии — здоровье, экология, отсутствие пробок», — говорится в материале издания (цитата по ИноСМИ).

Также уточняется, что для из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для многих жителей Польши нет альтернативы автомобильному транспорту, так как в стране порядка 11 тыс. населённых пунктов, где нет общественного транспорта.

Кроме того, отмечается, что рост цен на топливо и электроэнергию отражается и на общественном транспорте, билеты на который тоже начали дорожать и это же касается и железнодорожного сообщения.

При этом указывается, что в польских городах, в которых есть общественный транспорт, он часто не является альтернативой автомобилю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что власти республики прекратили бесплатные поставки топлива на Украину.