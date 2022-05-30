Уфа, 30 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Принять все возможные меры для скорейшего завершения строительства детских садов в селах Кабаково и Янгантау, а также школ в селах Булгаково и Старый Сибай в Башкирии поручил ответственным лицам премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом он сообщил 30 мая на совещании в республиканском правительстве.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

Сообщается, что для контроля за ходом выполнения работ на этих объектах были разработаны графики производства работ с разбивкой по неделям.

Для увеличения темпов выполнения работ в строящейся школе в селе Старый Сибай Баймакского района было принято решение о привлечении на объект субподрядной организации. Завершение строительства этого объекта планируется до 1 сентября 2022 года: школа распахнет свои двери для 375 учеников.

Помимо этого, власти Башкирии оказали поддержку подрядной организации по объекту строительства школы на 825 учебных мест в селе Булгаково Уфимского района. Так, сотрудники минстроя Башкирии подготовили и выпустили ещё один проект распоряжения, направленный на авансирование генподрядной организации в рамках заключенного госконтракта на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудования.

В ближайшее время планируется завершить строительство детского сада на 50 мест в селе Кабаково Кармаскалинского района и детского сада на 190 мест селе Янгантау Салаватского района.

По итогам обсуждения премьер-министр правительства Башкирии поручил чиновникам принять все возможные меры для обеспечения скорейшего завершения строительства данных объектов.