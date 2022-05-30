Новотроицк, Оренбургская область, 30 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 мая с рельсов сошли вагоны, гружённые чугуном. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Сход вагонов с рельсов

Инцидент произошел днём на территории АО «Уральская сталь» в Новотроицке. Три грузовых вагона сошли с рельсов при производстве маневровых работ на путях необщего пользования.

Предварительной причиной ЧП названо ненадлежащее содержание верхнего строения пути. Пострадавших и задержек движения поездов происшествие не вызвало. В настоящее время проводятся восстановительные работы.