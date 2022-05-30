Краснодар, 30 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Около 440 тонн клубники собрано в хозяйствах Краснодарского края с начала сезона 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации региона 30 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор спелой клубники

«В тепличных хозяйствах и открытом грунте с площади около 60 га уже собрали порядка 440 тонн ягоды. В лидерах Белореченский район — 310 тонн, Динской район — 49 тонн, Выселковский район – 37 тонн», — рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

Клубнику в Краснодарском крае выращивают преимущественно в личных подсобных хозяйствах, их доля в общем объёме урожая составляет около 97%.

В 2022 году в рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева на субсидирование хозяйств, занимающихся производством ягод, из краевого бюджета выделено 130 млн рублей.