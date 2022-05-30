Хабаровск, 30 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Хабаровском крае свыше 550 беженцев с Украины и из Донбасса получили свидетельства о временном убежище, сообщили 30 мая в пресс-службе правительства региона.

Khabkrai.ru Здание правительства Хабаровского края

«Что касается свидетельств о временном убежище, то их уже получили свыше 550 прибывших в Хабаровский край. Также 596 беженцам оформлены СНИЛС, а новые полисы ОМС теперь у 439 человек», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что глава региона Михаил Дегтярев встретился с переселенцами на их новых рабочих местах в Хабаровске. Часть беженцев будет находиться во временных пунктах размещения до урегулирования всех вопросов с документами и будущим жильем.

Всего с начала спецоперации в Хабаровский край прибыли свыше 600 человек, наибольшая часть из них — 540 — размещены в ПВР.