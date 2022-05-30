Москва, 30 мая 2022, 15:48 — REGNUM Попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что командование посылает в бой неподготовленных бойцов. Видео опубликовало 30 мая Министерство обороны России.
По его словам, военную специальность он «получил» просто во время построения.
«Мне сказали, что сядешь в танк, захочешь жить — научишься стрелять. Мы приехали в лес, я один раз выстрелил, потом в нас прилетели снаряды, командира убило, я чудом успел выскочить», — рассказал военнослужащий.
Он призвал украинских военных сложить оружие и сдаться.