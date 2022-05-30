Москва, 30 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что командование посылает в бой неподготовленных бойцов. Видео опубликовало 30 мая Министерство обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

По его словам, военную специальность он «получил» просто во время построения.

«Мне сказали, что сядешь в танк, захочешь жить — научишься стрелять. Мы приехали в лес, я один раз выстрелил, потом в нас прилетели снаряды, командира убило, я чудом успел выскочить», — рассказал военнослужащий.

Он призвал украинских военных сложить оружие и сдаться.