Москва, 30 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Ограничения ЦБ РФ коснутся бумаг тех компаний из России, которые размещали свои акции на биржах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«В связи с тем, что сейчас зарубежные депозитарии не обслуживают операции с ними, фактически торговля может вестись только частью их ценных бумаг — теми, которые учтены в российском Национальном расчетном депозитарии.

Сейчас вычисляются доли в портфелях инвесторов тех бумаг, которые по-прежнему могут торговаться в России и те, операции с которыми наш депозитарий обеспечить не может.

Соответственно, держатели этих бумаг останутся их собственниками, но торговать на российских площадках смогут лишь частью этих бумаг. То есть, количество торгуемых на российских площадках инструментов не сократится, но вот ликвидность по ним снизится.

Сама же дальнейшая судьба акций этих компаний, размещенных в США, остается туманной. Возможно, что в случае снижения политической напряженности операции будут возобновлены.

Но не исключен и вариант, когда компаниям придется идти на делистинг и выкупать акции у собственников», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными расчётно-клиринговыми организациями.

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