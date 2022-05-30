Рига, , 15:47 — REGNUM Предложение президента Латвии Эгила Левитса отказаться от преподавания русского языка в пользу одного из языков Евросоюза не нашло понимания у педагогов и руководителей местных школ.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил латвийский портал lsm. lv, представители школ, а также министерство образования и науки единодушно отмечают, что непонятно, кто будет преподавать в школах один из языков ЕС.

По сути, единственной реальной альтернативой русскому языку является немецкий, но при этом сейчас из 11 бюджетных мест, предлагаемых по программе подготовки учителей немецкого языка Латвийским университетом, заняты лишь три.

«Идея очень хороша, и мы в Икшкильской средней школе пару лет назад хотели предложить более широкий выбор иностранных языков, добавив итальянский, испанский или французский языки. В результате не поступило ни одной заявки от педагогов. А если кто-то и был, то зарплата не устраивала», — сообщила директор Икшкильской средней школы Гинта Лиепиня.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце указывает, что есть два направления, которые помогли бы разорвать порочный круг недоступности иностранных языков в школах: с одной стороны, следует улучшить связь между университетами и школами, с другой — внести изменения в правила, которыми в школах будет предусмотрено изучение не менее двух иностранных языков и при этом вторым не будет русский.