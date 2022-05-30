Херсон, Украина, , 15:54 — REGNUM Взрыв в Мелитополе послужил поводом для усиления мер безопасности в Херсонской области, сообщил 30 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он отметил, что безопасности Херсона не угрожают попытки украинских военных атаковать позиции российской армии на северо-востоке области. В Киеве заявляют о якобы успешной операции в районе села Давыдов Брод. Там ВСУ потеряли вертолёты и около 200 человек.

«У нас меры безопасности усилены, всё в этом направлении у нас рассматривается, мы усиливаем [меры безопасности]», — сказал ТАСС Стремоусов.

Он подчеркнул, что Херсон защищает российская армия, жителям города ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая в городе Мелитополе Запорожской области Украины был взорван автомобиль. Пострадали два волонтёра гуманитарной миссии. Глава города Галина Данильченко заявила, что это был устроенный Киевом теракт, направленным на устрашение мирного населения.

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