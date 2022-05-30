Лондон, , 15:59 — REGNUM Старания Европы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов приносят выгоду экспортерам сжиженного природного газа (СПГ), но требуют больших вложений финансов и времени, сообщает 30 мая CNN Business.

Qatargas — одна из крупнейших мировых компаний по производству СПГ Qatargas.com

Страны ЕС ищут способы закупать большие объемы СПГ, который можно перевозить на танкерах, а не доставлять по трубопроводам. Но покупатели по всему миру могут столкнуться с дальнейшим повышением цен в связи с ростом спроса.

Повышение цен выгодно для основных экспортеров СПГ, включая США, Катар и Австралию. По данным аналитической компании Vortexa, за последние два месяца Европа импортировала около 45% СПГ из США, тогда как Катар поставил чуть более одной пятой.

При этом «еще более неоднозначный факт состоит в том, что 13,5% европейского СПГ по-прежнему поступает через российский проект в Арктике», сказал CNN Business глава отдела СПГ в Vortexa Феликс Бут.

Шквал новых или возрожденных проектов по доставке СПГ стал ответом на острую потребность Европы в этом источнике энергии, в том числе и в Германии, которая по-прежнему получает 35% импортируемого газа из России.

Крупнейшая экономика Европы объявила о планах строительства двух терминалов по приему СПГ, а одна из крупнейших энергетических компаний страны — RWE AG — готова подписать 15-летнее соглашение о поставках с американским производителем СПГ Sempra.

Но производители не в состоянии принять достаточно быстрых мер, чтобы предотвратить глобальный дефицит будущей зимой.

«Хотя резкий рост спроса подстегнул самый большой за последнее десятилетие приток новых СПГ-проектов по всему миру, сроки строительства заставляют предположить, что облегчение вряд ли наступит раньше 2024 года», — заявили CNN Business в консалтинговой компании Rystad Energy.

Читайте ранее в этом сюжете: Shell: заместить российский газ оказалось труднее, чем думали