Вашингтон, 30 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Песня Running Up That Hill Кейт Буш стала самой скачиваемой на сервисе iTunes. Об этом 30 мая пишет Los Angeles Times.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Сэди Синк в роли Макс

Трек 1985-го года также занял 106 строчку в топ-200 стриминговой платформы Spotify. Причиной возросшей популярности стал выход нового сезона сериала «Очень странные дела».

По сюжету шоу, Running Up That Hill является любимой песней героини Макс (Сэди Синк). Благодаря этой композиции персонажу удаётся вырваться из иллюзии главного злодея.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 27 мая 2022 года. Вторая часть шоу выйдет 1 июля.