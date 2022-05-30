Великий Новгород, , 15:48 — REGNUM Власти Новгородской области окажут помощь сёстрам и братьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, являвшихся сиротами. Ранее на такую помощь могли претендовать только родители, супруги и дети погибших солдат и офицеров.

Юрий Калиничев Страница губернатора Новгородской области Андрея Никита в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказал 30 мая на своей странице в соцсети губернатор Новгородской области Андрей Никитин, он встретился с двумя сестрами и братом жителя посёлка Крестцы Юрия Калиничева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Калиничев потерял родителей в детстве и с 10 лет воспитывался в приёмной семье, но у него остались несовершеннолетние близкие родственники.

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«Это одна из историй, в которой мы столкнулись с тем, что невозможно предусмотреть в указах все жизненные ситуации. Некоторые погибшие военнослужащие были сиротами. До настоящего времени только супруги и дети могли получить выплату в случае их гибели. На региональном уровне мы сразу же приняли решение исправить ситуацию — если военнослужащий был сиротой и у него не было семьи, выплату назначать братьям и сестрам погибшего», — рассказал Андрей Никитин.

По словам губернатора, он в целом доложил о ситуации президенту России. Владимир Путин, отметил Никитин, поддержал такое решение, и в ближайшее время в федеральные нормативные акты внесут соответствующие изменения.

«Ребята получат выплату и смогут распорядиться ей после достижения совершеннолетия. До этого момента средства будут храниться на специально оформленных для них счетах», — пояснил губернатор Новгородской области.

Добавим, что Юрий Калиничев награжден орденом Мужества (посмертно).

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