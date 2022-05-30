Киев, , 15:42 — REGNUM С требованием опровергнуть информацию о бездеятельности управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области и извиниться перед его личным составом обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ранее уволенный глава управления СБУ региона Роман Дудин. Он написал об этом 30 мая на своей странице в одной из соцсетей.

Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур», — отметил он в своем сообщении.

Также Дудин уточнил, что он виновен только в том, что 24 февраля выдал простым людям оружие, однако добавил, что, по его мнению, в противном случае Харьков освободили бы от киевских боевиков российские военные.

«В отношении любых других обвинений я согласен на прохождение исследования с задействованием полиграфа или любых других опросов. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию в отношении меня, предлагаю любой публичный формат», — добавил уволенный глава СБУ Харьковской области.

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