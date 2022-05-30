Рига, , 15:42 — REGNUM Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце подняла вопрос о возможном сокращении школьных летних каникул. Об этом сообщило местное издание bb. lv, отметив, что делается это не в первый раз.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр считает, что более короткие летние каникулы позволят повысит качество образования: «Конечно, в этом учебном году никаких изменений уже не планируется, но к следующему году можно было бы подготовиться». По ее мнению, вместо трех месяцев такие каникулы могли длиться два.

В Латвийском союзе работников образования в целом предложение министра поддерживают, так как продление учебного года сбалансирует нагрузку как учащихся, так и учителей. Однако, признались в организации, на данный момент четкого плана нет.

Рудолфс Калванс, глава Латвийской ассоциации руководителей образовательных учреждений, считает, что важнее договориться о том, чтобы учебный год заканчивался для всех одновременно.

«Учебный год должен длиться с 1 сентября по 31 мая с соответствующими методическими и оздоровительными перерывами как для учеников, так и для учителей. Все экзаменационные сессии могут быть в июне», — считает он.