Лондон, 30 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Стремление Европы найти альтернативу российскому природному газу ставит мир на грань дефицита энергии предстоящей зимой, причем самые тяжелые последствия могут ощущаться в бедных странах Азии, сообщает 30 мая CNN Business.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Если блоку удастся резко снизить зависимость от российского газа — он планирует сократить потребление на две трети к концу 2022 года, — мировой спрос на СПГ превысит предложение на 26 млн тонн к началу следующего года, как следует из недавнего анализа консалтинговой компании Rystad Energy. Это соответствует почти 7% мирового спроса на СПГ в 2021 году.

Старший аналитик по газу и СПГ в Rystad Energy Каушал Рамеш сообщил CNN Business, что надвигающийся дефицит стал очевиден в марте, когда «ЕС объявил, что собирается увеличить импорт СПГ на 50 млрд куб. м по сравнению с 2021 годом».

Таким образом, по словам Рамеша, создались условия для «устойчивого дефицита предложения, высоких цен, крайней волатильности, бычьих рынков и геополитического обострения в сфере СПГ».

«Отказом от российского газа Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который начал год с шаткого равновесия после нелегкого 2021 года», — считает аналитик.

Азия является крупнейшим импортером СПГ по крайней мере с 2010 года, сообщила CNN Business редактор журнала LNG Americas Рут Ляо. Но некоторым покупателям в регионе будет трудно конкурировать с богатыми экономиками Европы, и они могут оказаться вне рынка, независимо от того, перекроет ли Россия свои газовые краны.

С ноября 2021 года Индия и Пакистан уже сократили импорт СПГ на 15%, по данным аналитической компании Vortexa, и эта тенденция вызвана в основном ростом цен. В результате спрос в Азии может «надолго ослабеть», и некоторым странам придется заместить часть газа углем и нефтью, прогнозирует Rystad Energy.