Москва, , 15:39 — REGNUM Сложности с переносом производства процессоров «Эльбрус» в Россию будут состоять не только в том, чтобы приобрести все необходимое высокоточное оборудование, производство которого сосредоточено в странах Запада, но и в том, что отдельные элементы, в частности, архитектура, также защищены патентами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Процессор «Эльбрус — 4 С» Wikishmipuki

«И к производителю, соответственно, могут быть выдвинуты коммерческие иски. Впрочем, эту проблему, вероятно, можно будет решить благодаря принятому недавно закону, по которому выплаты правообладателям из враждебных государств выплаты могут осуществляться на специальные счета в российских банках в рублях.

Покупать оборудование, вероятно, также придется через третьи страны, но оно довольно специфическое и определить, для чего оно закупается, довольно просто.

Так что западные спецслужбы вполне способны сорвать такие сделки. В любом случае это задача на довольно длительный период, и ее решение потребует значительных расходов, вероятно, несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, есть ещё один вариант, при котором проблема может решиться сама собой — если, например, в ближайшее время Тайвань перейдет под контроль Китая, договориться с местными компаниями будет проще.

Кроме того, в самом Китае тоже на всякий случай готовятся к сценарию конфликта из-за Тайваня, так что тоже у себя создают такую промышленность.

Конечно, в первую очередь, она нацелена на удовлетворение потребностей китайских заказчиков, но, возможно, сможет выполнять и российские заказы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания МЦСТ, выпускающая процессоры «Эльбрус»), обсуждает перенос производства из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон».

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