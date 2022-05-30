Тутаев, Ярославская область, 30 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Власти Тутаева Ярославской области ищут подрядчика для выполнения проекта планировки и межевания территории под будущую канатную переправу через Волгу. В закупке перечислили и основные характеристики будущего объекта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Кирилл Сапегин Тутаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канатную дорогу через Волгу в Тутаеве планировали построить на средства кредита Нового банка развития БРИКС, позднее возможность ускорить процесс за счёт инфраструктурного кредита на развитие туристических кластеров появилась после того, как город упомянул Президент Владимир Путин, рассказывая о программе развития малых городов.

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30 мая стало известно, что власти Тутаева приступили к очередному этапу проектирования. Сейчас администрация ищет подрядную организацию, которая займётся проектом планировки и межевания территории, где затем будет возведена подвесная пассажирская канатная дорога.

«Ориентировочная протяженность ППКД — 1300 метров; Количество станций — 2 штуки; Расположение приводной станции — правый берег р. Волги; Расположение натяжной станции — левый берег р. Волги; Расположение парковки подвижного состава - левый берег р. Волги; Ориентировочное количество линейных опор – 6 шт.; Подвижной состав – 8-ми местная закрытая гондола», — сообщаются в документе основные характеристики будущей переправы.

Проект должны сделать до 8 августа, а публичные слушания по нему провести до 1 октября.